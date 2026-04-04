Vriendin Van der Poel mysterieuze maar belangrijke steun: "Ze slaat vaak gemoedelijk praatje met Sarah De Bie"

Ze heeft Mathieu van der Poel al omarmd op de piste van Roubaix en u mag haar zondag ook aan de aankomst in Oudenaarde verwachten. Toch blijft de vriendin van Van der Poel veeleer een mysterie.

Mathieu van der Poel vormt al acht jaar een koppel met Roxanne Bertels. Op haar Instagrampagina vertolkt ze haar rol als ambassadeur van een supplementenmerk, maar voorts mijdt ze grotendeels de schijnwerpers. Die zijn niet aan haar besteed. Roxanne hult zich in stilzwijgen, waardoor vooral anderen over haar aan het woord komen.

In Het Laatste Nieuws laat een pelotonvolger zich uit over de vriendin van Van der Poel. "Ze is goed bevriend met Melanie, de vriendin van Mathieus ploegmaat Jasper Philipsen. Hoewel Mathieu en Wout op de weg rivalen zijn, zie ik haar geregeld een gemoedelijk praatje slaan met Sarah De Bie." Sarah is natuurlijk de vrouw van Wout.

Roxanne aanwezig op de belangrijke koersen

Na een koers zien we vaak Sarah en de kinderen Wout opwachten. Roxanne vervult evenzeer die ondersteunende rol aan de aankomst, al hoeft dat niet altijd lang in beslag in te nemen. "Roxanne blijft op de achtergrond, maar is wel op elke belangrijke wedstrijd van Mathieu aanwezig", klinkt het. Dat is een teken van steun.

Het moet ook bijzonder zijn om je partner een grote rol te zien spelen in de grootste wielerwedstrijden ter wereld. "Soms geeft ze hem na een zege voor de camera's niet meer dan een vlugge kus, maar ik twijfel er niet aan dat ze tegelijk vanbinnen euforisch gelukkig is. Tijdens de koers zelf leeft ze altijd zichtbaar intens mee met Mathieu."

Vriendin Van der Poel zondag aan aankomst verwacht

Roxanne Bertels blijft voorlopig min of meer een enigma. Haar enige prioriteit is om een grote steun te zijn voor Mathieu en het is knap dat ze die rol zo invult. Wanneer ze zondag in Oudenaarde verschijnt, zal het voor hem zeker een hart onder de riem zijn. Wat zijn resultaat dan ook mag zijn.