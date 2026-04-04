Vriendin Van der Poel mysterieuze maar belangrijke steun: "Ze slaat vaak gemoedelijk praatje met Sarah De Bie"

Foto: © photonews

Ze heeft Mathieu van der Poel al omarmd op de piste van Roubaix en u mag haar zondag ook aan de aankomst in Oudenaarde verwachten. Toch blijft de vriendin van Van der Poel veeleer een mysterie.

Mathieu van der Poel vormt al acht jaar een koppel met Roxanne Bertels. Op haar Instagrampagina vertolkt ze haar rol als ambassadeur van een supplementenmerk, maar voorts mijdt ze grotendeels de schijnwerpers. Die zijn niet aan haar besteed. Roxanne hult zich in stilzwijgen, waardoor vooral anderen over haar aan het woord komen.

In Het Laatste Nieuws laat een pelotonvolger zich uit over de vriendin van Van der Poel. "Ze is goed bevriend met Melanie, de vriendin van Mathieus ploegmaat Jasper Philipsen. Hoewel Mathieu en Wout op de weg rivalen zijn, zie ik haar geregeld een gemoedelijk praatje slaan met Sarah De Bie." Sarah is natuurlijk de vrouw van Wout. 

Roxanne aanwezig op de belangrijke koersen

Na een koers zien we vaak Sarah en de kinderen Wout opwachten. Roxanne vervult evenzeer die ondersteunende rol aan de aankomst, al hoeft dat niet altijd lang in beslag in te nemen. "Roxanne blijft op de achtergrond, maar is wel op elke belangrijke wedstrijd van Mathieu aanwezig", klinkt het. Dat is een teken van steun.

Het moet ook bijzonder zijn om je partner een grote rol te zien spelen in de grootste wielerwedstrijden ter wereld. "Soms geeft ze hem na een zege voor de camera's niet meer dan een vlugge kus, maar ik twijfel er niet aan dat ze tegelijk vanbinnen euforisch gelukkig is. Tijdens de koers zelf leeft ze altijd zichtbaar intens mee met Mathieu."

Vriendin Van der Poel zondag aan aankomst verwacht

Lees ook... Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar
Roxanne Bertels blijft voorlopig min of meer een enigma. Haar enige prioriteit is om een grote steun te zijn voor Mathieu en het is knap dat ze die rol zo invult. Wanneer ze zondag in Oudenaarde verschijnt, zal het voor hem zeker een hart onder de riem zijn. Wat zijn resultaat dan ook mag zijn.  

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

18:35
"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

16:00
Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

16:44
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

20:30
Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

19:45
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

19:30
Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

11:00
Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

19:00
Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

18:25
Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

18:00
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

17:01
Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

15:00
"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

14:00
Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

13:30
🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

13:00
Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

12:00
Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

11:20
Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

10:45
Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

07:00
Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

10:00
"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

09:00
"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

08:30
"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

08:00
De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

07:30
Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

04/04
Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

04/04
Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

04/04
Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

04/04
Waarom loopt het zo vaak fout? Richting factor Van der Poel en Pogacar gewezen voor vele valpartijen Interview

Waarom loopt het zo vaak fout? Richting factor Van der Poel en Pogacar gewezen voor vele valpartijen

04/04
De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

04/04
Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is" Interview

Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is"

04/04
Van Aert heeft zijn helm en ook Evenepoel is op speciale manier blikvanger van jewelste: "Wow, olalaa!"

Van Aert heeft zijn helm en ook Evenepoel is op speciale manier blikvanger van jewelste: "Wow, olalaa!"

04/04
Van Aert verklapt wat Georges beter kan dan Sarah: "Georges constant aangeklampt door mijn supporters" Naast de fiets

Van Aert verklapt wat Georges beter kan dan Sarah: "Georges constant aangeklampt door mijn supporters"

04/04

