"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

Wout van Aert wordt in september 32 jaar en behoort dus al bij de oudere categorie renners van het peloton. Denkt hij stilaan aan stoppen?

Zorgen om een contract moet Wout van Aert niet hebben, hij tekende in september 2024 een contract tot het einde van zijn carrière. Hij kan dus stoppen wanneer hij wil, maar is intussen wel 31 jaar.

Van Aert denkt door kinderen aan afscheid

De actieve carrière van Van Aert zal dus geen tien jaar meer duren, sinds zijn dertigste is Van Aert al begonnen met nadenken over het einde van zijn carrière. "Hoe ouder onze kinderen worden, hoe vaker dat gebeurt...", zegt hij bij HLN.

Of Van Aert echt nadenkt over stoppen? Ja en neen. Als die gedachte door zijn hoofd gaat, denkt hij een minuut later alweer over hoe hij zich zal 100 procent voorbereiden op het voorjaar en wat hij daarvoor moet doen.

Binnen vijf jaar Van Aert geen renner meer?

"Die gedachte zit zeker niet op de voorgrond, maar de kans is groter dat ik binnen vijf jaar al ben gestopt, dan dat ik nog renner ben", onthult Van Aert wel. Toch een opvallende onthulling.

Lees ook... Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"›

Zal Van Aert in 2030 bijvoorbeeld nog renner zijn? Dat zal nog moeten blijken. Veel kansen om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen lijken er dus niet meer te komen voor Van Aert.