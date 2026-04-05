"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

Justine Ghekiere komt niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kampioene voelt zich niet helemaal fit en moet forfait geven.

Geen Ghekiere in de Ronde van Vlaanderen

Een stevige teleurstelling voor Belgisch kampioene Justine Ghekiere, want ze moet de Ronde van Vlaanderen missen. En voor Ghekiere komt dat dit jaar nog eens extra hard binnen, door haar speciale trui.

"Ik vind het erg jammer dat ik de Ronde moet missen, vooral omdat ik de trui van Belgisch kampioen draag", zegt ze in een video van haar ploeg AG Insurance-Soudal. "De Ronde is een wedstrijd die veel voor me betekent."

Ghekiere verlegt focus naar de Ardennenklassiekers

"Maar op dit moment is mijn lichaam nog niet klaar om te presteren op het niveau dat deze wedstrijd vereist na mijn val in Milaan-Sanremo. Nu ligt de focus op goed herstellen en me voorbereiden op de Ardennenklassiekers, waar ik hoop weer met het team te kunnen koersen."

Ghekiere stond al vier keer in haar carrière aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar boekte ze haar beste resultaat met een 24ste plaats, op drie minuten van winnares Lotte Kopecky.

Dit seizoen kwam Ghekiere nog maar zeven keer in actie. Ze werd negende in de UAE Tour, 21ste in de Strade Bianche en in Milaan-Sanremo gaf ze op door een val. Sindsdien kwam Ghekiere niet meer in actie.



