Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Een gesloten overweg deed het peloton in de Ronde van Vlaanderen in twee stukken breken. Het halve peloton reed door het rode licht, maar Greg Van Avermaet is begripvol.

Onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zaten in het eerste deel van het peloton dat door het rode licht reed aan een overweg. Zij ontsnapten zo aan een mogelijke diskwalificatie, maar zover kwam het uiteindelijk niet.

Van Avermaet begrijpt renners

Greg Van Avermaet toonde begrip voor de renners. "Je kan het niet gemakkelijk inschatten door de hectiek van de wedstrijd en niet iedereen weet dat daar een spoorwegovergang ligt", zei hij in de studio van Sporza op VRT1.

"Zoiets is niet altijd zichtbaar voor alle renners", ging Van Avermaet verder. "Je bent je daar niet altijd bewust van en meteen stoppen en bruusk remmen valt niet altijd aan te raden."

Infrabel over incident in Ronde van Vlaanderen

Hij benadrukte wel nog dat renners wel zo snel mogelijk zouden moeten stoppen, maar noemde het uiteindelijk "een ongelukkig moment". Spoorwegnetbeheerder Infrabel was minder gelukkig met het incident.



"Dit is geen goed voorbeeld", zegt woordvoerder Frédéric Petit bij VRT NWS. Hij wijst dan ook op het verkeersreglement, als de lichten op rood staan moet er gestopt worden. "Dat is zo in het dagelijkse leven, en dat geldt natuurlijk ook in een wielerwedstrijd."