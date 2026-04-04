Sep Vanmarcke ziet schaduwfavoriet voor de Ronde: "Hij zit onder Pogacar en Van der Poel"

Soudal Quick-Step en ploegleider Sep Vanmarcke hopen op een goed resultaat in de Ronde van Vlaanderen. Vanmarcke verwacht veel van Dylan van Baarle.

Van Baarle werd al eens tweede in de Ronde van Vlaanderen (2022), maar dit jaar liet de Nederlander nog geen uitschieters noteren. Sep Vanmarcke hoopt dat Van Baarle helemaal loskomt in Vlaanderens Mooiste.

Van Baarle heeft een grote motor

"Het moet allemaal een keer samenvallen", vertelt Vanmarcke bij In de Leiderstrui. "Dylan heeft een grote motor en als die aanslaat, kan ‘ie blijven gaan en raakt hij niet op. Het duurt alleen even voordat hij op gang is."

Vanmarcke twijfelt niet aan de vorm van Van Baarle. "Hij kwam pas later los, kon terug naar voren rijden en vervolgens nog op kop rijden. Hij is zeker in orde, dat hebben we in het Openingsweekend en in de E3 ook gezien."

"Zoals Dylan nu rijdt en traint, komt dat ten goede in de grote klassiekers", denkt Vanmarcke. "Ja, Pogacar en Van der Poel komen erbij, dat is de realiteit. Maar Dylan zit in een grote groep onder die twee. Een sterke groep met veel inhoud. Pogacar zal niet gaan wachten tot de derde keer Kwaremont, dus het wordt zaak om de grote motor van Dylan aan te spreken."



Ook van Jasper Stuyven wordt veel verwacht. Onze landgenoot was dit seizoen al goed voor enkele goede resultaten, zoals een zevende plek in Milaan-Sanremo en een tiende plek in In Flanders Fields. Met Van Baarle en Stuyven beschikt Vanmarcke over twee mooie kaarten om uit te spelen.