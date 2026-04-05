"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

Remco Evenepoel maakt bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Patrick Lefevere had hem echter ook graag bij Soudal Quick-Step in die wedstrijd gezien.

In zijn eerste seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe maakt Remco Evenepoel zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Volgens Evenepoel heeft hij echter drie jaar op rij gevraagd om te mogen starten bij Soudal Quick-Step.

"Dat werd altijd tegengehouden", zei Evenepoel dan ook op zijn persconferentie. Patrick Lefevere zegt dan weer dat hij Evenepoel in zijn laatste twee seizoenen bij de ploeg heeft willen overhalen om Milaan-Sanremo en de Ronde te rijden.

Lefevere kreeg sms van Evenepoel

"Ik dacht altijd dat hij zelf niet wilde, maar Remco verzekert mij - zelfs deze week nog per sms - dat het onze trainers waren die hun veto stelden", zegt Lefevere klaar en duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Al stelt Lefevere wel dat Evenepoel altijd het hoogste woord had binnen de ploeg. Als hij echt had gewild dan had hij wel gewoon aan de start gestaan van Milaan-Sanremo en/of de Ronde van Vlaanderen.

Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›

"Het is een feit dat de trainers vandaag baas zijn." Al is een kopman die wint volgens Lefevere wel baas boven baas. Dat is bij UAE Team Emirates-XRG en Tadej Pogacar niet anders.