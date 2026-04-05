Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Remco Evenepoel staat voor zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. De olympische kampioen verwacht een nerveuze koers door de weersomstandigheden.

Evenepoel klaar voor eerste Ronde van Vlaanderen

Maanden heeft Remco Evenepoel zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen verzwegen, maar hij staat dan toch aan de start. Het wordt een debuut voor de olympische kampioen en hij kijkt er heel erg naar uit.

"Zoals Remco het zelf zei: hij is als een klein kind dat uitkijkt naar de komst van de Sint. Hij is heel enthousiast en kijkt er enorm naar uit", stelt ploegleider Sven Vanthourenhout bij Sporza.

Evenepoel focust vooral op zichzelf

Door de strakke wind kan het een nerveuze koers worden en daarvoor is Evenepoel ook op zijn hoede. Al verwacht hij dat de koers pas echt zal openbreken als de eerste kasseien zullen opdoemen, maar ook daar kan het snel gaan.

"Als het openbreekt, draait het vooral om de benen. We moeten klaar zijn voor alle scenario's." Of Evenepoel bij zijn debuut meteen tot de topfavorieten hoort, is moeilijk te zeggen. Pogacar, Van der Poel en Van Aert lijken de grootste concurrenten te worden.

"Het is moeilijk om iemand te vrezen", zei Evenepoel er zelf over. "Je moet vooral focussen op jezelf. We moeten vertrouwen in onze sterkte en voor ons eigen plan gaan."