Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn de twee renners bij uitstek die moeten aanvallen in de Ronde van Vlaanderen. Er zijn weinig geheimen. Ze hadden er voor de start dan ook geen moeite mee om een aantal dingen te onthullen.

Bij Evenepoel ging dat vooral over zijn gevoel en de grote dosis aan vertrouwen waarmee hij start. "Ik heb niet per se een ander gevoel, maar het is wel wat speciaal. We willen niet per se schiften in functie van het positioneren. Het is de eerste keer dat ik het in wedstrijdvorm zal doen, maar ik ken de wegen en de kasseistroken."

Evenepoel lijkt niet van plan om zich door wat dan ook uit zijn lood te laten slaan. "Het is mijn eerste Ronde van Vlaanderen, maar niet mijn eerste grootste koers. Ik pak het aan zoals gewoonlijk. Het zal lang duren eer we in Oudenaarde zijn. Het zal een langere koers zijn dan wanneer er geen wind zou staan", weet hij op voorhand.

Evenepoel spreekt over passages over Kwaremont

Zelf geeft Evenepoel aan dat hij de wegen goed genoeg kent. Daarom kon hij ook prijs geven wat hij denkt over dé cruciale helling. "De tweede keer Kwaremont is een van de belangrijkste punten. De eerste keer Kwaremont is iets minder belangrijk dan de tweede keer en de tweede keer is iets minder belangrijk dan de derde keer", lacht Remco.

Net als Evenepoel is ook Pogacar ingegaan op de sterke wind die blies aan de start in Antwerpen. "De wind maakt het wat anders, maar de koers moet zwaar zijn voor mij. We zullen het op alle hellingen zo zwaar mogelijk maken. Met de ploeg waar we hier mee staan, moeten we dat kunnen. Het geeft wel wat druk dat ik mijn titel moet verdedigen."

Pogacar wil mederecordhouder worden

Pogacar vindt het een eer om in de Ronde van Vlaanderen te koersen met rugnummer 1 en onthult voorts hoe hoog hij ploegmaat Florian Vermeersch zitten heeft. Pogacar gaat ver met zijn complimenten voor Vermeersch. "Ik zou zeggen dat Florian Vermeersch een soort tweede kopman is. Hij is zo sterk en kan lang meegaan. Ik hoop dat ik zelf bij de mederecordhouders kom."