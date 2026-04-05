"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

Eddy Planckaert won in 1988 de Ronde van Vlaanderen. Hij ziet twee grote favorieten, maar gunt het vooral Wout van Aert om de hoofdvogel af te schieten.

Van der Poel en Pogacar favorieten

De 110de Ronde van Vlaanderen wordt een speciale editie te worden, met vier wereldtoppers aan de start: Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en de debuterende Remco Evenepoel.

Al ziet Eddy Planckaert er zoals velen wel twee bovenuit steken. "Over wie er zál winnen, kunnen we kort zijn: een van de twee. Pogacar of Mathieu", zegt de winnaar van 1988 bij De Zondag.

Planckaert wil Van Aert zien winnen

Planckaert zou echter heel graag Wout van Aert zien winnen. "Die kerel verdient het echt om de Ronde op zijn naam te schrijven. Als-ie dat flikt, staat Vlaanderen op zijn kop", voorspelt Planckaert dan ook.

Dat Remco Evenepoel voor het eerst aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen, maakt Planckaert ook bijzonder blij. Hij voorspelt vonken in een duel met Pogacar op de Oude Kwaremont.

Lees ook... Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"›

Of zorgt iemand toch nog voor een grote verrassing met die vier wereldtoppers aan de start? Vooral Pogacar en Van der Poel, die de voorbije vier jaar elk twee keer wonnen, lijken moeilijk te kloppen te zijn.