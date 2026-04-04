Wout van Aert laat zich uit over zijn wielerpensioen: "Denk ik echt na over stoppen?"

Wout van Aert hoopt dit jaar zijn allereerste Ronde van Vlaanderen te winnen. Onze landgenoot laat zich ondertussen ook uit over zijn wielerpensioen.

Van Aert was er al heel dichtbij, maar kon Vlaanderens Mooiste nog niet op zijn naam schrijven. Daar wil hij dit jaar verandering in brengen, in een strijd tegen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel.

Van Aert denkt er soms over na

Van Aert is op zijn 31ste niet meer van de jongsten in het peloton. Denkt hij daardoor soms al eens aan stoppen? "Zodra ik dertig werd en officieus bij de ouderen van het peloton behoorde, is het begonnen met er soms over na te denken", vertelt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

"Hoe ouder onze kinderen worden, hoe vaker dat gebeurt... (denkt na) Denk ik echt na over stoppen? Ja en neen. Wanneer die gedachte soms passeert, denk ik een minuut later weer na over hoe ik mij voor 100 procent kan voorbereiden op het voorjaar en welke keuzes ik ervoor moet maken."

"Die gedachte zit zeker niet op de voorgrond, maar de kans is groter dat ik binnen vijf jaar al ben gestopt, dan dat ik nog renner ben", voegt hij toe.

Lees ook... Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"›

Wat zijn contract betreft, moet Van Aert zich alvast geen zorgen maken. Hij tekende een levenslange overeenkomst bij Visma-Lease a Bike en is dus zeker van een werkgever tot het einde van zijn actieve carrière.