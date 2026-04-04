Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

Het is echt wel gedurfd uit de hoek komen als je stelt dat zowel Van der Poel als Pogacar naast de zege grijpen in de Ronde van Vlaanderen. Die twee verdelen de laatste jaren bijna alle Monumenten onder elkaar. Filippo Pozzato tipt echter op een Ronde-zege van Van Aert.

De Italiaan was zelf vroeger een klepper in het klassieke werk. Hij is een ex-winnaar van Milaan-Sanremo en werd in 2012 tweede in de Ronde van Vlaanderen. Bij bici.PRO wordt Pozzato gevraagd zijn top 5 voor zondag te geven. "Ik ga tegen de stroom in: mijn favoriet is Wout van Aert. Voor mij oogt Wout iets frisser", aldus Pozzato.

Het maakt deel uit van het moderne wielrennen om zeker niet te veel koersdagen in te lassen. "De anderen koersten ook weinig, maar hij zat begin dit jaar met die enkelblessure", zegt Pozzato over Van Aert. Misschien is de Visma-Belg net door die blessure nu net op tijd in vorm. Die theorie deed eerder ook al de ronde onder analisten.

Van der Poel won niet in Sanremo ondanks favorietenrol

"Op de tweede plaats zet ik Mathieu van der Poel, omdat hij misschien iets mist in vergelijking met Van Aert of zelfs Pogacar. Begrijp me niet verkeerd, ik heb Van der Poel heel graag. Hij was de superfavoriet van iedereen in Milaan-Sanremo. Misschien ligt het ook te veel voor de hand om hem nu weer naar voren te schuiven", bedenkt Pozzato zich.

"Daarom tip ik Van Aert, om eens een andere naam te noemen. In Milaan-Sanremo vond ik Van der Poel niet zo goed. Ik zag dat hij bloed aan zijn handen had, maar zijn benen leken me niet zo krachtig als gewoonlijk. Zelfs toen hij won in Harelbeke vond ik hem niet superkrachtig." Van der Poel maakte op Pozzato dus een tikkeltje minder indruk.

Grote verwachtingen voor Pogacar

Aangezien de ex-renner Van Aert en Van der Poel op plaatsen één en twee zet, volgt Pogacar pas op de derde plaats. "Ik denk dat het moeilijk zal zijn om iedereen weer te lossen, omdat iedereen het weer verwacht." Pozzato ziet Laporte en Florian Vermeersch de top vijf compleet maken.  

