Ploegmaat ziet licht nadeel voor Remco Evenepoel in Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel start morgen aan zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot krijgt er steun van onder meer de sterke Tim van Dijke.

Van Dijke liet zich dit jaar al positief opmerken. Hij werd knap tweede in de Omloop en werd ook dertiende in Kuurne-Brussel-Kuurne. In de Ronde zal hij kopman Remco Evenepoel moeten bijstaan. Van Dijke kijkt uit naar zondag.

Van Dijke kent iedere centimeter van het parcours

"Zondag hebben we ons maatje mee, hè", klinkt het bij In de Leiderstrui. "Onze Aero Bullet, daar kijken we naar uit. We hebben een heel goede ploeg om hem daar te ondersteunen en ik denk dat Remco heel ver kan komen. Om het Pogacar en Van der Poel moeilijk te maken, hebben we nu wel een echte kopman mee."

"Als hij rijdt in een eendagskoers, is hij altijd één van de topfavorieten", denkt Van Dijke. "Het is alleen wel een nadeel dat hij Catalonië heeft gereden. Het is aan ons om te zorgen dat Remco in positie zit, als de grote favorieten wegrijden."

"Dan verwacht ik niet dat er veel mannen zijn die hem er op de Kwaremont af gaan rijden. Als Remco met de absolute topfavorieten voorop komt, hoef ik niet te rijden. Ik ken iedere centimeter van het parcours van de Ronde van Vlaanderen en ik heb goede benen. We gaan een goed plan maken en dan alles geven op zondag. Dat wordt leuk."

Ook Peter Sagan gelooft in de kansen van Evenepoel, al schuift de Slovaak wel een andere naam naar voren als de grote favoriet. De wielerwereld kijkt alvast reikhalzend uit naar wat Evenepoel vermag in zijn allereerste Ronde.