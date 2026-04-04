Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

In alle hoeken van de wielrennerij hebben ze uiteraard het nieuws over Remco Evenepoel opgemerkt. Ook Yves Lampaert en Tibor Del Grosso hebben vernomen dat Evenepoel de Ronde van Vlaanderen rijdt.

Voor Yves Lampaert is Evenepoel een oude bekende. Lampaert is helemaal niet verrast door de deelname van zijn ex-ploegmaat. "Ik schrik daar zeker niet van. Ik had het al opgevangen in februari. Als hij meedoet, zal hij meedoen voor de prijzen. Het is zeker en vast voor een resultaat te rijden, anders zou hij niet aan de start komen."

Het lijkt er dus wel op dat radio peloton al langer op de hoogte was, terwijl het voor de media werd stilgehouden. "Er werd wat over gespeculeerd. Sommigen konden het niet geloven, ik geloofde het wél", duidt Lampaert de verschillende indrukken. "Ik had altijd graag gehad dat hij bij ons in de ploeg de start van de Ronde van Vlaanderen nam."

Evenepoel concurrent voor Van der Poel

Het is echter voor Red Bull dat Evenepoel zondag zal koersen. Del Grosso weet wat dit betekent voor Mathieu van der Poel en Alpecin-Premier Tech. "Een hele sterke concurrent erbij, denk ik. Als Remco rijdt, dan doet hij mee om te winnen. Je kunt hem moeilijk een gaatje geven." Dan komen mogelijk de tijdritcapaciteiten naar boven.

"Natuurlijk is het lastig om het meteen perfect te doen op de kasseien, maar hij heeft een hele sterke ploeg om zich heen. Met een goed plan kan hij ver komen", zegt Del Grosso over Remco. "De Vlaamse koersen zijn misschien het meest hectisch, maar in elke koers wordt er gewrongen. Als je niet kunt wringen, kun je geen renner meer zijn."

Geen Lampaert en Del Grosso in Ronde van Vlaanderen

Het opvallende is overigens dat Lampaert en Del Grosso zelf niet aan de start komen in de Ronde van Vlaanderen, hoewel ze wel bepaalde andere Vlaamse klassiekers hebben gereden. Binnen een week is Lampaert er wel bij in Parijs-Roubaix.