🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Het werd een stevige strijd met Mathieu van der Poel, maar de Sloveen trok toch weer aan het langste eind.

Een vroege vlucht van dertien renners kleurden het eerste deel van de Ronde van Vlaanderen, waarin er ook nog een incident was met overweg. Onder meer Evenepoel en Pogacar ontsnapten aan een diskwalificiatie.

UAE breekt de koers open op de Molenberg

Op de Molenberg, op iets meer dan 100 kilometer van de streep, trok UAE Team Emirates-XRG stevig door. Er waren al wat scheurtjes voor de beklimming, Visma-Lease a Bike bracht Van Aert net op tijd naar voren.

Van Aert kon zo nog net aanpikken bij een groep met alle favorieten. Onder meer Van der Poel, Pogacar, Evenepoel, Pedersen, Gianni en Florian Vermeersch, Stuyven en Laporte waren allemaal mee. De rest van het peloton was meteen uitgespeeld.

Op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, op 56 kilometer van de streep, trok Pogacar meteen door. Van Aert zat in het wiel, Pedersen, Evenepoel en Van der Poel kwamen uiteindelijk ook aansluiten.

Pedersen moest nog voor de top afhaken en ook Van Aert moest een gaatje laten. Pogacar, Van der Poel en Evenepoel gingen met drie naar de Paterberg. En daar ging het te snel voor Evenepoel, maar hij bleef wel hangen op een tiental seconden.

Van der Poel kraakt op de Oude Kwaremont

Enkele keren leek Evenepoel terug te keren, maar Pogacar liet dat nooit toe. Met twee gingen ze naar de laatste beklimming van de Oude Kwaremont, waar Pogacar al voor de kasseien een kloofje sloeg op Van der Poel.

De Nederlander bleef een tijdje hangen op een vijftal seconden, maar terugkomen zat er niet meer in. De wereldkampioen pakte opnieuw de zege in de Ronde en is nu ook recordhouder met drie zeges.

Van der Poel werd tweede, Evenepoel derde, Van Aert vierde en Pedersen vijfde. Ze kwamen één voor één over de streep, maar tegen Tadej Pogacar was er niemand opgewassen.

