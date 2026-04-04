Oud-winnaar heel duidelijk over de kansen van Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Peter Sagan won de Ronde van Vlaanderen in zijn carrière, maar is ondertussen al even uit het profpeloton verdwenen. De Slovaak praat nu voor Vlaanderens Mooiste over Remco Evenepoel.

Sagan was de sterkste in 2016 in de Vlaamse hoogmis en won twee jaar later ook Parijs-Roubaix. Er zijn dus weinig renners beter geplaatst om het klassieke werk te analyseren.

Remco Evenepoel staat dit jaar voor het eerst aan de start van de Ronde. Hij doet dat in dienst van Red Bull-BORA-hansgrohe, die ploeg waar Sagan jarenlang voor rondreed. De Slovaak denkt bij Het Laatste Nieuws dat het een goed team is voor onze landgenoot.

Evenepoel kan iedereen verrassen

"Ik denk het wel. Kijk, Remco had een goeie school aan Soudal Quick-Step, maar na een tijdje moet je veranderen", zegt Sagan. "Het is niet goed om tien jaar in hetzelfde team te blijven. Je krijgt nieuwe motivatie, nieuwe mensen om je heen..."

"Ze zijn begonnen als continentale ploeg en zijn door mijn komst en de mensen die ik meebracht sterk kunnen groeien. Ik zeg niet dat het puur door mij kwam, maar iedereen was wel gemotiveerd om die ploeg groter te maken. En nu is het een van de grootste ploegen ter wereld."

En wat met de kansen van Evenepoel in de Ronde? "Remco heeft al getoond dat hij echt goed is in eendagskoersen", vindt Sagan. "Hij wordt gevaarlijk als hij snel alleen kan gaan en hij zich geen zorgen moet maken om positionering. Dan kan hij iedereen verrassen. Maar als ik één naam moet zeggen voor zondag, dan toch ‘Pogi’."