"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

Roxanne Bertels heeft haar eigen carrière opgeofferd voor die van Mathieu van der Poel. Ze wil er zo voor zorgen dat Van der Poel zo weinig mogelijk zorgen heeft.

Roxanne Bertels werkte voor haar relatie met Mathieu van der Poel als marketingverantwoordelijke bij Porsche Centre Antwerpen. Zo hebben wel elkaar ontmoet tijdens een event van Porsche in Finland.

Van der Poel en Bertels werden een koppel en niet veel later gingen ze samenwonen in ’s‑Gravenwezel. Ze probeerde haar carrière nog even te combineren met het leven van Van der Poel als renner.

Het werd al snel duidelijk dat dat niet mogelijk was. "Mathieu heeft mij dat nooit gevraagd", zegt ze bij HLN. "Maar een eigen job én je partner steunen was lastig." Als Van der Poel om zes uur 's avonds wilde eten, lukte dat niet.

Bertels neemt nu alle administratie op zich en houdt ook het huishouden draaiende. Ze wil dat thuis alles in orde is, zodat Van der Poel niets van zorgen moet hebben. "Zijn carrière is mijn prioriteit geworden."

Haar agenda wordt bepaald door Van der Poel, maar bijvoorbeeld spontaan eten met vrienden is moeilijk geworden. "Maar als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij. In de show die het leven van Mathieu is, heb ik het mooiste zitje."