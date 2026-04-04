Van Aert veegde opvallende carrièremove van tafel: "Ik kwam er snel achter dat het onrealistisch was"

Wout van Aert is een van de compleetste renners van het pak. Behalve in de klassiekers kan hij ook in de bergen uitstekend uit de voeten. Dat bewees hij al in de Tour.

Van Aert verbaasde iedereen in de Tour van 2021 en 2022. In 2021 schitterde hij door in de Belgische driekleur de rit met de dubbele Mont Ventoux te winnen.

In 2022 verzette hij berewerk op Hautacam voor kopman Jonas Vingegaard. De Deen pakte er belangrijke tijd op grote concurrent Tadej Pogacar en zou de Tour dat jaar voor de tweede opeenvolgende keer winnen.

Van Aert leerde zichzelf kennen

Na de sterke prestaties van Van Aert in de bergen opperden sommigen dat onze landgenoot misschien wel eens een klassement moest ambiëren in de Tour. Zelf liet hij dat plan echter al snel varen.

"Ik was realistisch genoeg om te weten dat hoewel ik bergop uitzonderlijke dagen kende, ik ook voelde dat ik dat de dag nadien bekocht", vertelt Van Aert bij Het Laatste Nieuws. "Wanneer je in een grote ronde mikt op een klassement, moet je er elke dag staan."

"Ik heb ooit wel gedacht dat als ik nog een paar kilo kon afvallen, ik in de buurt zou komen van de klassementsrenners, maar ik kwam er snel achter dat het onrealistisch was. Op een gegeven moment leer je jezelf kennen, en apprecieer je wat je wel goed kan."