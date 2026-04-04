Peter Sagan openhartig over donkere periode: "Ik voelde me mezelf niet"

Peter Sagan is een van de succesvolste renners van de afgelopen vijftien jaar. Al was het niet altijd rozengeur en maneschijn in de carrière van de Slovaak.

Zo praat Sagan bij Het Laatste Nieuws over een moeilijke periode tijdens de laatste jaren van zijn loopbaan. Hij werd toen verschillende keren getroffen door covid.

Sagan was dezelfde niet meer

"Ik was niet bored, maar ik heb veel problemen gehad met covid", vertelt Sagan. "Ik kreeg het een eerste keer in januari 2021. Ik werd nog vierde in Milaan-Sanremo en won een rit in de Ronde van Catalonië, maar ik voelde me mezelf niet. Ik had pijn in de koers, zag af..."

"Ik dacht: ‘Dit jaar is weg, volgend jaar beter’. Maar toen kreeg ik in januari wéér covid. Ik dacht: ‘What is this?’ Na tien kilometer was ik al gelost uit het peloton en kon ik niet sneller dan 50 km/u rijden. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik was dezelfde niet meer."

"Er volgden veel onderzoeken, maar niemand kon me zeggen wat er exact aan de hand was. Het is voor elke atleet moeilijk als je niet weet wat er scheelt. Als je je been breekt, weet je wat je hebt en dat het wel goed komt. Maar als je er alles aan doet om beter te worden en niemand kan zeggen wat er scheelt... Dat is moeilijk. Een gevecht in je hoofd."



Sagan zette uiteindelijk midden 2024 een punt achter zijn rijkgevulde carrière. Daarin won hij onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en drie wereldtitels. In de Tour was hij goed voor twaalf ritten en zeven groene truien. Dat laatste is nog steeds een record.