Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

Ook bij veel andere wielerkampioenen kan Wout van Aert op veel sympathie rekenen. In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen nemen Alejandro Valverde en Mads Pedersen het voor hem op.

Analisten als Philippe Gilbert achten de kans op een triomferende Van Aert zondag klein. In Mundo Deportivo schrijft Valverde Wout zeker niet af. "We zien tegenwoordig de dominantie van Pogacar en Van der Poel, maar met het oog op de Ronde van Vlaanderen van zondag moet je ook rekening houden met Van Aert, die in geweldige vorm verkeert."

Valverde vindt het niet zo voor zich spreken om de naam van Pogacar nu al in potlood als winnaar op te schrijven. "Het zal een boeiende strijd worden, al durf ik niet zeggen wie er gaat winnen. Met zo'n superioriteit kan een resultaat voorspelbaar zijn, maar je moet in het achterhoofd houden dat Pogacar niet altijd gaat blijven winnen."

Pedersen weet hoeveel energie Van Aert erin steekt

Valverde schat het in als ex-renner, maar Mads Pedersen maakt nu nog altijd deel uit van het peloton. Hij heeft het bij TV2 over de kritiek die Van Aert krijgt. "Soms is de toon in de media over Wout van Aert hard. Dat verdient hij niet. Mensen vergeten hoeveel uren en werk hij erin steekt. Ik weet hoeveel, want ik doe hetzelfde als hij."

Opvallend: Pedersen ging meteen na Dwars door Vlaanderen naar Van Aert toe om hem te zeggen hoe erg hij hem respecteerde. "Ik kan niet exact zeggen waarom, maar op dat moment voelde ik gewoon dat ik hem moest vertellen dat ik enorm veel respect voor hem heb, als mens en als renner, voor hoe hij de pieken en de dalen aanpakt."

Pedersen en Van Aert zondag concurrenten

Pedersen zag Van Aert ook voor het tweede jaar op rij tweede worden in Dwars door Vlaanderen. Waar het in 2025 nog wat lachwekkend leek, was dat nu niet zo. "Dit jaar deed het bijna pijn om hem zo te zien verliezen", aldus Pedersen. Zondag zijn ze weer elkaars concurrenten.