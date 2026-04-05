De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

Kan Wout van Aert straks voor het eerst de Ronde van Vlaanderen winnen? Dirk De Wolf raadt Van Aert aan om af te wachten en niet te veel werk op te knappen.

Telkens net niet voor Van Aert

Zal het bij zijn zevende deelname prijs zijn in de Ronde van Vlaanderen? Wout van Aert werd in 2023 en 2025 telkens vierde in de Ronde van Vlaanderen, in 2020 verloor hij nipt de sprint van Van der Poel en werd hij tweede.

Van Aert heeft de afgelopen weken getoond dat hij in orde is, vooral tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem en in Dwars door Vlaanderen. Al bleef Van Aert toen wel telkens achter met lege handen.

Moet Van Aert zich afzijdig houden?

Als Van Aert de Ronde van Vlaanderen wil winnen, zal hij vooral Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel moeten kloppen. Dirk De Wolf heeft dan ook duidelijk advies voor Van Aert om niet te veel krachten te verspillen.

"Zich een beetje afzijdig houden. Wat afwachten. Niet te vroeg in de koers al gaten beginnen te dichten", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Die fout maakte Van Aert wel in Tirreno-Adriatico, wat hem zuur is opgebroken.



"Als Van der Poel gaat, zal Evenepoel er wel achter rijden, en omgekeerd. En dan moet hij meeschuiven. En hopen dat Pogacar hem niet wurgt. Want dat gaat die doen, attaqueren, keer op keer, om zo de rest te versmachten."