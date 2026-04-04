De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

Foto: © photonews

Wout van Aert is aan een aardig voorjaar bezig, maar de kers op de taart ontbreekt nog. Philippe Gilbert en Frédéric Amorison vrezen dat die er ook zondag niet komt.

Dat hebben ze eerder al gezegd in het RTL-programma Dans le Peloton. "Het wordt heel moeilijk voor Van Aert om het komende zondag te halen, zeker omdat Pogacar terug in het spel komt. Ik heb de indruk dat 2026 misschien nog niet het jaar van Van Aert wordt", moet Gilbert bekennen. Pogacar kloppen is misschien te hoog gegrepen.

Het is voor Van Aert cruciaal dat hij er in slaagt wat hem in de afgelopen edities van de Ronde van Vlaanderen niet lukte: de aansluiting behouden bij Pogacar en Van der Poel. "Als het duo Van der Poel-Pogacar op een gegeven moment voorop raakt, heeft Van Aert niet de middelen om terug te komen bij deze twee TGV's", aldus Gilbert.

Stijgend vormpeil bij Van Aert

Met Amorison ziet een andere ex-renner wel een stijgend vormpeil bij Van Aert. "Hij heeft in In Flanders Fields bewezen dat hij de beste was na Mathieu van der Poel. Niet door zijn dertigste plaats, maar omdat hij op de Kemmelberg op vijf à tien meter van Van der Poel zat en voor een keertje niet kraakte. Van der Poel wou alleen gaan."

Van der Poel wou mogelijk een nummer zoals in de E3 wou opvoeren. Knap dus van Van Aert dus dat hij standhield. "Van Aert is al veel beter geworden. Het probleem is dat hij dit zondag dikwijls moet herhalen op nog moeilijkere hellingen. En als Van der Poel hem niet lost, dan is er nog Pogacar", wijst ook Amorison naar de Sloveen.  

Beste kans voor Van Aert in Roubaix

Als Van Aert zijn niveau nog een weekje kan aanhouden, krijgt hij op een volledig vlak parcours over kasseien misschien zijn grootste kans uit het voorjaar. "Voor mij is Parijs-Roubaix de beste kans voor Van Aert om te winnen." 

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
19:45
10:45
18:35
21:30
12:30
20:30
19:30
19:00
18:25
18:00
09:00
17:01
16:44
13:00
16:00
11:20
15:00
14:00
13:30
08:30
12:00
11:00
07:00
10:00
04/04
08:00
07:30
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04

