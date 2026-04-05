🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

Het peloton moest in de Ronde van Vlaanderen halt houden voor een trein. Heel wat renners reden door het rode licht, waardoor ze eigenlijk uit koers zouden moeten worden gezet.

Aan de overweg in Lede gingen de slagbomen naar beneden toen het peloton er net voorbij kwam. Een deel van het peloton reed door het rode licht, andere renners bleven staan en moesten wachten tot de trein voorbij was gereden.

Bij de renners die door het rode licht waren gereden waren onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. En dat had zware gevolgen kunnen hebben als de organisatie het UCI-reglement tot op de letter had gevolgd.

Ontsnapte helft van het peloton aan diskwalificatie?

Renners die door een sluitende overweg rijden, moeten normaal gezien gediskwalificeerd worden. Evenepoel en Pogacar hadden dus uit de koers kunnen gezet worden, maar dat gebeurde niet.

Meer dan de helft van het peloton uitsluiten, dat had de Ronde van Vlaanderen te veel onthoofd. Onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel zaten in het tweede deel van het peloton dat wel moest wachten aan de overweg.

De voorsprong van de dertien leiders groeide door het incident wel van 3’30” tot 5’10”. Het eerste deel van het peloton moest wachten op het tweede deel, waardoor de vluchters anderhalve minuut cadeau kregen.



