Lefevere waarschuwt Evenepoel op te passen met liegen en zweert het zelf zo nooit gedaan te hebben

Patrick Lefevere heeft zijn mening gegeven over de communicatie van Remco Evenepoel over zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Lefevere waarschuwt Evenepoel toch om op te letten met zo te liegen.

Patrick Lefevere zegt in zijn column in Het Nieuwsblad dat hij niet te streng wil zijn maar dat je wel moet oppassen met liegen tegen journalisten. Lefevere zweert dat hij het zelf nooit zo flagrant gedaan heeft als Evenepoel en co in de voorbije maanden, weken en dagen. Er zou een soort erecode bestaan om elkaar niet te erg in de zak te zetten.

Lefevere weet dat er journalisten bestaan met een goed geheugen en met lange tenen. Lefevere en Evenepoel hebben ook tegengestelde zaken beweerd. Lefevere zei het jammer te vinden dat Evenepoel nooit de Ronde van Vlaanderen wilde rijden bij Soudal Quick-Step. Evenepoel meende dan weer dat het de ploeg was die dit tegenhield.

Evenepoel heeft Lefevere ge-sms't

Lefevere komt hierop ook terug en dacht altijd dat Evenepoel de Ronde van Vlaanderen niet wilde rijden. Evenepoel heeft hem nu per sms verzekerd dat het de trainers van de ploeg waren die hun veto stelden. Lefevere wil dat niet tegenspreken, maar als Remco écht de Ronde had willen rijden, was het zo wel geweest, dixit de ex-CEO.

De vraag is nu hoe ver Evenepoel kan geraken in de Ronde van Vlaanderen. Volgens Lefevere zullen wringen en kasseien nooit de grote specialiteit zijn van Remco. Hij benadrukt dat er een groot verschil is tussen een verkenning en de koers. Toch hoeft de Ronde van Vlaanderen voor Lefevere geen koers te zijn van constant positioneren.

Evenepoel kan het doen zoals Gilbert

Lees ook... "Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel›

Hij haalt de overwinning van Philippe Gilbert voor de geest en weet nog dat ze toen met de hele ploeg zo'n coup hebben opgezet dat de koers uitdraaide op een natuurlijke schifting. In dat type wedstrijd doet Evenepoel altijd mee, voorspelt Lefevere.