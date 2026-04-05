Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel kan voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. En dat doet de Nederlander wel iets, maar hij beseft ook dat het moeilijk wordt.

Schrijft Van der Poel geschiedenis in de Ronde?

In 2020, 2022 en 2024 was het al eens prijs voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Als die logica wordt doorgetrokken, moet het in 2026 opnieuw prijs zijn. En dan kan Van der Poel geschiedenis schrijven.

Van der Poel deelt op dit moment het record met zes andere mannen, maar kan dus alleen recordhouder worden. "Het is wel iets waar ik mee bezig ben", zei Van der Poel vooraf bij VRT1.

Kan Van der Poel nu wel Pogacar kloppen?

En toch is Van der Poel ook realistisch, want makkelijk zal het niet worden om Tadej Pogacar te kloppen. Ook voor Van der Poel staat de Nederlander een stuk boven de rest, dat is dit seizoen al gebleken.

"In de laatste twee edities waar hij aan meedeed, had niemand een antwoord op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. En hij is nog sterker geworden", vreest Van der Poel dan ook voor de wereldkampioen.

Zelf hoopt Van der Poel uiteraard op een uitzonderlijke dag en dat hij kan meedoen voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. Rond 16u45 wordt het duidelijk of Van der Poel ook alleen recordhouder zal zijn.