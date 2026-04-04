Waarom loopt het zo vaak fout? Richting factor Van der Poel en Pogacar gewezen voor vele valpartijen

Als er al een vaststelling gemaakt kan worden, is het dat er veel valpartijen zijn dit voorjaar. Laat ons hopen dat de renners daar zondag in de Ronde van Vlaanderen gespaard van blijven.

De tendens in de eerdere voorjaarskoersen is op dat vlak niet veelbelovend. Van de Omloop tot aan Dwars door Vlaanderen: in vele koersen dit voorjaar zijn er valpartijen geweest en vaak werden daar gevolgen aan gekoppeld. Vooral heel vroeg in de koersen, wanneer er veel volk bijeen zit, is het opletten voor crashes die alles verbrodden.

Wielerkrant had het over dit gegeven met Dries De Bondt, die al jaren vertrouwd is met die nerveuze Vlaamse koersen. Hij heeft een uitgesproken mening over de grote hoeveelheid valpartijen. "Dat valt wat met vanalles samen. Het niveau van het peloton gaat omhoog. Iedereen is beter. Iedereen is gemotiveerder om prijs te rijden."

Van der Poel en Pogacar verdelen de Monumenten

Daar ziet de renner van Jayco AlUla een eerste reden in. "Iedereen kan immers prijs rijden. Ik heb het dan misschien niet over winnen, maar toch over een mooie ereplaats. Elke koers is belangrijk geworden omdat de Monumenten en de grote klassiekers verdeeld worden onder de grote goden van het huidige wielrennen", concludeert hij.

Die 'grote goden' van het wielrennen, dat zijn natuurlijk Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Ga de Monumenten van de laatste jaren maar af: het is zelden dat nog een andere renner zich tot winnaar kan kronen. "Daardoor stijgt het belang van de kleine koersen ook." Dit heeft dan ook nog eens een doorwerkend effect.

De Bondt merkt hoe ook kleine koersen belangrijk zijn

"Als het belang stijgt, stijgt de nervositeit ook om je goed te placeren", is de theorie van De Bondt. "Ik denk dat dit allemaal een beetje hand in hand gaat met hoe de koek verdeeld wordt." Laten we ervoor duimen dat zondag iedereen veilig en wel de finish in Oudenaarde bereikt.