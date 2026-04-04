Van Aert verklapt wat Georges beter kan dan Sarah: "Georges constant aangeklampt door mijn supporters"

Wout van Aert heeft nog eens aangegeven hoe het is om zijn koersleven met Sarah, Georges en Jerome te beleven. Vooral Georges kent al enorm veel van de koers.

In een interview in HLN heeft Van Aert het over het feit dat zijn gezin vaak aanwezig is op de koers. "Toen Sarah en ik aan kindjes begonnen, was het ook een bewuste keuze om dat zo te doen. Ik vind het prachtig hen bij mijn carrière te kunnen betrekken. De oudste begrijpt ook al veel van de koers", heeft Wout het over Georges.

Dat uit zich zowel op de koers als thuis. "Renners herkennen, kan Georges echt zot goed. We zijn nu gekomen op een punt dat wanneer hij thuis met Sarah op tv naar koers kijkt, hij meer renners kent dan Sarah en ze soms het antwoord schuldig moet blijven als hij een koersvraag stelt." Hij speelt ook vaak met de fiets in de tuin.

Wout en Georges dollen op de fiets

"Hij vindt het natuurlijk het leukste om met mij te fietsen", beseft Wout. "Soms dollen we wat op de fiets of leer ik hoe hij vanop de fiets een bidon moet aannemen. Wanneer ik of Sarah gaan lopen, fietst hij ook altijd mee. Als Georges zelf beslist dat hij wil koersen, dan gaan we hem daar in steunen. Maar wij willen onze kinderen zo vrij mogelijk laten."

Enkele dagen voor de cross in Lille konden een driehonderdtal kinderen op het parcours rijden van de Krawatencross. Onder hen ook Georges. Wout werd vaak om een selfie gevraagd en zag hem amper bezig. "Meer dan zoiets jammer is voor mij, vind ik het jammer voor Georges dat hij dat niet op een normale manier kan beleven."

Georges ook lid van een voetbalclub

"Hij werd ook constant aangeklampt door supporters van mij en met een vergrootglas bekeken, want de fotografen stonden er lettelijk op te kijken", herinnert Van Aert zich. Het kan ook nog altijd dat Georges een andere sport kiest: hij is al lid van een voetbalclub. "Ja, maar dat is gewoon spelen met de bal."