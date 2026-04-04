Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is"

Wout van Aert hoopt om zondag sterk en slim te koersen, zoals hij dat ook in het eerste Monument van het seizoen deed. Daar kan Matteo Trentin over getuigen.

De 36-jarige Italiaan maakte in Milaan-Sanremo deel uit van de groep achtervolgers achter Tadej Pogacar en Tom Pidcock. Dat was ook de groep van waaruit Wout van Aert nog een late aanval plaatste die hem de derde plek opleverde. Dat was al een teken dat Van Aert weer klaar is om te scoren in de Monumenten op de wielerkalender.

Wielerkrant heeft met Trentin nog eens teruggeblikt op die uitval van Van Aert. "Het was een heel goede move, want hij kwam van achteruit. Iedereen was naar elkaar aan het kijken. Er zaten geen knechten meer en de rest zat à bloc." Ook Van Aert had gezien dat er geen renners meer zaten die heel makkelijk een kloof dichten op het vlakke.

Van Aert heeft zijn koersintelligentie nog

Op vlak van koersintelligentie heeft hij dus nog helemaal niets ingeboet. Trentin looft ook de veerkracht die Van Aert toonde in die wedstrijd. "Het was dus een heel slimme move. Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen in deze sport is. Hij was gelost, hij kwam terug en op het einde eindigde hij op het podium. Chapeau dus."

Deze veerkracht zal Van Aert ook nodig hebben in de Ronde van Vlaanderen. Hij krijgt het straks waarschijnlijk zwaar te verduren als Pogacar, Van der Poel en eventueel ook Evenepoel hun duivels ontbinden op de Vlaamse hellingen. Van Aert lijkt dit jaar echter zelf ook met meer explosiviteit in de benen te koersen dan vorig jaar.

Zelfde recept als in Sanremo?

De vraag is dus of hij dit jaar wel de Oude Kwaremont en de Paterberg kan overleven. Stel je maar eens voor dat het lukt en hij mee is met Pogacar, Van der Poel en Evenepoel. Wie weet krijgen we dan weer zo'n late uitval te zien als in Sanremo.