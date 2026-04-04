Gilbert geeft Evenepoel gouden raad voor debuut in de Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel heeft gehoor gegeven aan de oproep van Philippe Gilbert en staat zondag aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van 2017 heeft nog enkele tips voor Evenepoel.

Philippe Gilbert is nog altijd de laatste Belgische winnaar van de Ronde van Vlaanderen, intussen negen jaar geleden. Kan Remco Evenepoel bij zijn debuut meteen de opvolger worden van Gilbert?

"De topfavoriet is hij niet", zegt Gilbert bij Het Nieuwsblad. Toch vindt Gilbert dat Evenepoel op basis van zijn palmares in de eendagskoersen hoog moet ingeschat worden. Hij vindt dat de derde plaats zeker mogelijk is.

En wie derde kan worden, kan volgens Gilbert ook hoger eindigen. Dat er zondag veel wind wordt voorspeld, kan Evenepoel ook in het voordeel spelen. Het peloton zal daardoor nerveuzer zijn en meer op een lint getrokken worden.

Eerste beklimming Oude Kwaremont niet beslissend

Gilbert heeft ook nog een tip voor Evenepoel. "Denk tweemaal na voor je je in de halve massasprint naar de voet van de eerste keer Oude Kwaremont gooit." Want het hoeft geen drama te zijn als hij niet helemaal vooraan zit.

Zelf heeft Gilbert ook een paar keer bewust geen risico's genomen en er pas rond 70ste positie opgedraaid. Als er iemand voor Evenepoel valt en hij staat een minuut stil, kan hij wel een probleem hebben. "Maar veel vaker komt alles bovenaan weer samen."