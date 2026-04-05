Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Nog geen record voorlopig voor Mathieu van der Poel, die Tadej Pogacar opnieuw voor zich moest dulden in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel hield wel Evenepoel achter zich.

"Ik denk dat ik alleen maar tevreden kan zijn", kan Van der Poel wel leven met zijn tweede plaats. "Niet alleen ik werd langzaam 'gewurgd' door Pogacar. Voor heel het peloton was dat het geval. Alles verliep goed. Het enige jammere was dat ik op de tweede keer Kwaremont een beetje opgesloten werd, op een moment dat ik wel in positie zat."

"Om daar de aansluiting te maken, dat heeft me krachten gekost", bekent Van der Poel. "Ik heb daarna nog geprobeerd om te overleven." Op een gegeven moment kreeg hij nog het bezoek van de volgwagen. "Ik had niet echt last van krampen", veegt Van der Poel een indruk volledig van tafel. "Ik denk dat iedereen op de limiet zat."

Van der Poel op klein kloofje na derde keer Kwaremont

UAE heeft op een bepaald moment de koers in handen genomen. "Ik vond het op de Molenberg een ideale situatie, want zo was het minder wringen op de Oude Kwaremont. Ik heb een heel goede koers gereden. Ik miste niet veel om mee te zijn. Het was in het begin zes à zeven seconden na de derde keer Oude Kwaremont", weet hij.

"Op de eerste passages heb ik nog genoten, maar de laatste keer was het afzien. Pogacar was sterk op alle hellingen. De waardeverhoudingen waren ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Ik heb niet echt achterom gekeken toen Remco op die tien seconden achterstand zat. Het was voor mij ook een goede situatie als hij was teruggekeerd."

Van der Poel kijkt enkel naar zichzelf

Was Pogacar nu nog sterker dan vorig jaar? "Hij was vorig jaar ook al sterk. Het is niet de eerste keer dat ik moet lossen op de Kwaremont. Ik kijk naar mezelf en mijn voorbereiding. Als er iemand sterker is, kan ik mij daar alleen maar bij neerleggen."