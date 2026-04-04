Sagan ziet duidelijke Ronde-favoriet: "Niemand heeft een kans om hem te kloppen op dit parcours"

De Ronde van Vlaanderen is nu wel heel dichtbij en de wielerkoorts stijgt. Peter Sagan ziet één grote favoriet voor Vlaanderens Mooiste.

Sagan won de Ronde van Vlaanderen zelf in 2016. Hij was toen sterker dan Fabian Cancellara en Sep Vanmarcke, de nummers twee en drie dat jaar.

Verder omvat het palmares van Sagan ook Parijs-Roubaix, drie wereldtitels, twaalf ritten in de Tour en ook zeven groene truien. Dat is een indrukwekkende erelijst die de Slovaak voor de Ronde meer dan het recht om te spreken geeft.

Pogacar kan meerdere kaarten uitspelen

Voor de Ronde van Vlaanderen van dit jaar ziet Sagan bij Het Laatste Nieuws één duidelijke favoriet: Tadej Pogacar. Hij denkt al lachend dat er maar één manier is waarop de Sloveen afgestopt kan worden.

"Ja, als ze zijn benen afhakken. (lacht) Als hij een goeie dag heeft en niet valt, heeft niemand een kans om hem te kloppen op dit parcours", klinkt het daarna meteen serieuzer.

"Hij heeft vijftien of zelfs twintig kaarten om te spelen, terwijl de rest er maar één heeft." Pogacar was dit jaar al indrukwekkend in Strade Bianche en Milaan-Sanremo. In La Primavera kon zelfs een stevige val hem niet van de zege houden.