🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ze reed op de Oude Kwaremont weg en kwam solo aan in Oudenaarde.

In 2023 werd Demi Vollering al eens tweede in de Ronde van Vlaanderen, vorig jaar moest ze tevreden zijn met een achtste plaats. Net als Tadej Pogacar pakte de Nederlandse stevig uit op de Oude Kwaremont.

Vollering wint de Ronde, Kopecky vierde

Vollering trok stevig door en sloeg een stevige kloof met de concurrentie. Ferrand-Prévot probeerde te volgen, maar dat lukte niet. De Française zakte terug tot bij Pieterse en met twee probeerden ze naar Vollering te rijden.

Dat lukte niet en Vollering reed solo naar haar eerste zege. Ferrand-Prévot en Pieterse bleven uit de greep van de achtervolgers, Ferrand-Prévot pakte de tweede plaats. Lotte Kopecky won de sprint van het peloton en werd vierde.

Vollering trots op zege in de Ronde van Vlaanderen

"Ik ben zo trots op iedereen van de ploeg", zei Vollering achteraf. "Ik wist dat de Oude Kwaremont mij het beste lag omdat het de langste beklimming is. Ik reed vol naar boven en plots zag ik dat ik alleen was."

"Pas in de laatste twee kilometer, toen ik de volgwagen zag en ongeveer een minuut voorsprong had, wist ik dat ik zou winnen. Want ik zag echt af, vooral door de wind. Ik heb er hard voor moeten werken, maar dat was het zeker allemaal waard."



Lees ook... Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering›