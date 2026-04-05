Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Zoals bij alle grote koersen kon Wout van Aert rekenen op de steun van vrouw Sarah en de kinderen aan de aankomst in Oudenaarde. Wout kon zich ook weinig verwijten bij zijn terugblik op de Ronde van Vlaanderen.

"Ik ben tevreden met hoe ik gereden heb. Het was het maximum haalbare, dan moet je daar tevreden mee zijn", reageert Van Aert op zijn vierde plaats. Hij had altijd twee andere renners naar voren geschoven als de grote favorieten en dat was niet voor niets. "Ik was niet vergeten hoe sterk Mathieu en Tadej zijn", zegt Van Aert met een grijns.

Dat wil niet zeggen dat Van Aert op geen enkel moment grote ogen heeft getrokken. "Ik was wel een beetje verrast dat de finale zo vroeg begon. Ik zat iets te ver voor de Molenberg. Gelukkig dat mijn ploegmaats mij daar terugbrengen." Daar had Van Aert dan ook wel lessen uit getrokken. Hij wou niet dat dit hem nog eens overkwam.

Pedersen goede compagnon

"Ik zat op de eerste rij bij de tweede keer Oude Kwaremont", bevestigt Van Aert. Dat was ook wel het moment dat Tadej Pogacar voor het eerst zijn kaarten stevig op tafel legde. "Ik kon het net niet lang genoeg volhouden. Achteraf kwam ik met Mads Pedersen een goede compagnon tegen. Misschien konden we nog voor het podium rijden."

Van Aert is dus toch wel blijven geloven in het behalen van die derde plaats in de achtervolging op Remco Evenepoel. "Je weet nooit wat er gebeurt. Iemand kan ineenstorten of ze kunnen naar elkaar kijken vooraan. Op zich hebben we wel goed samengewerkt, maar uiteindelijk was het ieder voor zich", zegt Van Aert over de combo met Pedersen.

Van Aert denkt nog niet aan Roubaix

Van Aert was zelf wel gewoon prima op niveau en dat belooft voor Parijs-Roubaix. "Ik ben nu nog niet aan het denken aan Parijs-Roubaix. Het is volgende week weer een andere koers. Of dat mij meer ligt en Tadej minder? We zullen zien."