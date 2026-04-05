Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Komt Remco Evenepoel volgende week aan de start in Parijs-Roubaix? De olympische kampioen lijkt de deur toch op een kier te zetten.

Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen deed Remco Evenepoel het goed. De olympische kampioen zat overal op de goede plaats, maar op de eerste beklimming van de Paterberg kon hij Pogacar en Van der Poel niet volgen.

Rijdt Evenepoel ook Parijs-Roubaix?

Evenepoel werd uiteindelijk derde bij zijn in de Ronde van Vlaanderen, maar lijkt de smaak van de kasseien te pakken te hebben. En ook Parijs-Roubaix lijkt plots een optie te zijn.

"Van der Poel sprak me er ook al over aan. Ik laat een opening, maar ik denk dat er andere mensen misschien al de deur volledig hebben dichtgedaan", zei Evenepoel in de studio van Sporza op VRT1.

"We gaan er misschien toch eens over moeten spreken. Maar ik kan echt nog niets beloven, want we hebben al genoeg gelogen de afgelopen weken", lachte Evenepoel nog. "Maar het is nog niet besproken."

Groot risico voor de Tour?

Evenepoel zelf lijkt alvast zin te hebben om Parijs-Roubaix te rijden, maar Red Bull-BORA-hansgrohe zal wellicht op de rem staan. Het risico op een stevige valpartij en het hypothekeren van de Tour zou te groot kunnen zijn.