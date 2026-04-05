Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Remco Evenepoel is bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen derde geworden. Hij toonde dat hij goed was, volgens ploegleider Klaas Lodewyck misschien zelfs te veel.

Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen is Remco Evenepoel derde geworden. Hij kon samen met Van der Poel als enige Pogacar volgen op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont.

Derde plaats hoogst haalbare voor Evenepoel

Evenepoel moest daarna lossen op de Paterberg en bleef lange tijd hangen op een tiental seconden. Terugkeren lukte niet meer voor Evenepoel, hij werd uiteindelijk derde op iets meer dan een minuut.

Klaas Lodewyck, ploegleider van Evenepoel, zag een knappe koers van Red Bull-BORA-hansgrohe. "We deden wat we moesten doen, dit was het hoogst haalbare", zei ploegleider Klaas Lodewyck bij VTM Nieuws.

Evenepoel zich meer gedeisd leren houden

Volgens Lodewyck biedt het wel perspectieven voor de toekomst, maar toch ziet hij nog een duidelijk verschil met Pogacar en Van der Poel. "Hun aanleg om over kasseien te rijden", stelde Lodewyck.

Toch zag hij Evenepoel ook nog een fout maken. "Remco moet nog meer leren op spaarstand te rijden. Niet tonen dat je goed bent. Maar Remco heeft getoond dat hij in de Ronde zijn mannetje kan staan."