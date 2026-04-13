🎥 Net als in 2023 in tranen: Van Hooydonck zegt wat zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo speciaal maakt

Ook bij Nathan Van Hooydonck vloeiden de tranen na de zege Wout van Aert in Parijs-Roubaix. Met deze overwinning is zijn abrupt gestopte carrière ook bekroond.

Graag had Wout van Aert met Nathan Van Hooydonck aan de start gestaan in Parijs-Roubaix, maar zijn carrière stopte abrupt in september 2023 toen hij een hartstilstand kreeg. Van Hooydonck was wel aanwezig op de piste van Roubaix.

Kroon op carrière van Van Aert en Van Hooydonck

Van Hooydonck bleef na zijn sportieve carrière aan boord bij de ploeg, in het commerciële departement. Net als iedereen bij Visma-Lease a Bike vloeiden de tranen bij Van Hooydonck toen hij Van Aert de sprint zag winnen tegen Pogacar.

"Dit maakt mijn carrière compleet. Ik heb veel mooie koersen mogen winnen, maar deze ontbrak nog", zei Van Hooydonck bij VTM Nieuws. Vooral omdat hij op een manier toch heeft bijgedragen aan de zege van Van Aert.

Tranen na Parijs-Roubaix van 2023

Van Hooydonck weet ook hoe graag Van Aert wilde winnen in Roubaix. Bij de laatste deelname van Van Hooydonck in 2023 reed Van Aert lek op Carrefour de l'Arbre en stoomde Van der Poel solo naar winst. Van Aert werd toen derde.

"Ik kan me nog herinneren dat we na mijn laatste Roubaix samen zaten te huilen op de bus, van de emotie van de koers en omdat we het zo graag wilden." Nu is het ook eindelijk gelukt voor Van Aert.



