De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

Dries De Bondt liet vorig jaar een top tien in Parijs-Roubaix liggen. Dit jaar wil hij dat wel doen, maar hij verwacht dat ploeg van Tadej Pogacar al heel vroeg de koers zal openen.

Bij Jayco-AlUla mag Dries De Bondt (34) volledig zijn kans gaan in Parijs-Roubaix. Hij mikt hoger dan zijn 22ste plaats van vorig jaar, al liet hij toen ook een notering top tien liggen net voor de piste van Roubaix.

De Bondt volgde een motard naar de afleiding en liet zo een negende plaats liggen. Dat kan te maken hebben met de ervaring van De Bondt, want hij reed nog maar drie keer in zijn carrière Parijs-Roubaix.

Wat kan De Bondt met tips van Hayman in Parijs-Roubaix?

"Een bewuste keuze in de strategie van Alpecin", zei De Bondt bij Sporza over de ploeg waar hij tussen 2019 en 2024 voor reed. Met Mathew Hayman heeft De Bondt wel een ploegleider die ervaring heeft met het winnen van Parijs-Roubaix.

De Australiër klopte tien jaar geleden verrassend Tom Boonen in de sprint. Hij kon De Bondt al veel tips geven, want hij kent elke centimeter van het parcours. Al is het maar de vraag of De Bondt daar gebruik van zal kunnen maken.

Breken Pogacar en UAE koers vroeg open?

Want voor outsiders zoals hij, zal het heel moeilijk worden volgens De Bondt. Want behalve de favorieten zal iedereen in de vlucht willen zitten, terwijl de ploeg van Tadej Pogacar de koers vroeg zal willen openbreken.



"Tadej zal het zich makkelijk willen maken. Al op de vierde kasseistrook (Viesly à Briastre, drie sterren en 3 km) kunnen ze redelijk wat schade teweegbrengen", weet De Bondt. En dat is op zo'n 150 kilometer van de streep.

