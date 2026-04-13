Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

Lotte Kopecky heeft een dure fout cash moeten betalen in Parijs-Roubaix. Ze miste de beslissende aanval en moest net als in de Ronde van Vlaanderen tevreden zijn met plaats vier.

Op Mons-en-Pévèle reden Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos, Franziska Koch en Kata Blanka Vas weg uit wat nog overbleef uit het peloton. Lotte Kopecky zat op dat moment te ver en miste zo het beslissende moment.

Kopecky liet zich wegdrummen op de kasseien

Nochtans begon Kopecky goed aan die kasseistrook. "Ik draaide als tweede op, maar ik wist dat er veel gravel lag", zei Kopecky achteraf bij Sporza. Ze hield een beetje in, maar verloor daardoor ook wel snelheid.

Kopecky werd langs alle kanten ingehaald en reed plots tussen de 15de en 20ste positie. Ze hoopte na de kasseistrook weer op te schuiven, maar toen was het al te laat. Met Vas had Kopecky wel een ploeggenote voorin, maar zij moest afhaken in de finale.

Opnieuw vierde plaats voor Kopecky

Met Jestrab ging Kopecky nog in de tegenaanval, maar de dre leidsters waren buiten schot. Kopecky sprintte nog naar plaats vier, maar er zat wellicht veel meer in dan dat.



"Mijn benen waren goed en met mijn conditie is er niets mis. Maar ik zat gewoon te ver. Het is mijn eigen fout." Dit voorjaar rijdt Kopecky nog Luik-Bastenaken-Luik, op de startlijst van de Amstel Gold Race staat ze voorlopig niet.