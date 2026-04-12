🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

Wat een debacle bij Alpecin-Premier Tech in het Bos van Wallers. Mathieu van der Poel reed tot twee keer toe lek, kreeg een fiets van Jasper Philipsen waar hij niet op verder kon en verloor meer dan twee minuten.

Van der Poel kan niet verder op fiets van Philipsen

Philipsen was echter onderweg met een prototype van een nieuwe fiets van Canyon. Van der Poel raakte niet in de pedalen geklikt van de fiets van Philipsen. Hij gaf Philipsen zijn fiets terug en wandelde terug naar zijn eigen fiets.

Del Grosso was op dat moment al bezig met zijn voorwiel te wisselen met dat van de fiets van Van der Poel. De Nederlander trok zich weer op gang, maar op het einde van het Bos van Wallers stond Van der Poel opnieuw lek.

Alpecin-Premier Tech offerde zich helemaal op voor Van der Poel

De volgwagen van Alpecin-Premier Tech kon Van der Poel wel een nieuwe fiets geven, maar op dat moment had hij al twee minuten verloren op de kop van de koers met onder meer Pogacar, Van Aert en Pedersen.

Het situatie met de lekke band van Pogacar was ook groot, zag José De Cauwer. "Pogacar had vier man in steun met Bjerg, Politt en Morgado. Dat je met de hele ploeg aan de kant gaat staan om Van der Poel weer op weg te helpen, zelfs Del Grosso stopte om te helpen. Dan verlies je alles."



