Interview Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts

Michel Wuyts was eerder dit seizoen lyrisch over een renner die helaas tot de pechvogels behoorde in de Ronde van Vlaanderen. Dan hebben we het over Matteo Trentin.

In de VTM-uitzending van Milaan-Sanremo vermeldde Wuyts dat Trentin de eerste renner is die hij opneemt in een fantasy team, waarbij je dus uit het hele peloton een volledig team moet samenstellen. Een prachtig compliment voor de 36-jarige Trentin, in wie Wuyts dus een heel solide renner ziet die altijd vooraan koerst in de klassiekers.

Wielerkrant legde deze opmerking eerder dit jaar voor aan Trentin. "Ah, dat is mooi. Dan kun je op mij vertrouwen", was de Italiaan blij om dat te horen. Wuyts had met zijn inschatting overigens volledig gelijk. Trentin werd dit jaar derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, negende in Sanremo, tiende in de E3 en zesde in In Flanders Fields.

In Sanremo enige ancien vooraan

Doe daar ook nog twee toptiennoteringen in Parijs-Nice bij. Veel jonge renners kunnen alleen dromen van zulke uitslagen. Trentin haalt er ook nog voldoening uit. "Een top tien in een Monument is altijd goed, zeker op mijn leeftijd. In Milaan-Sanremo was ik de enige vertegenwoordiger van de jaren tachtig in de kopgroep van twintig."

De Tudor-renner is tevreden dat hij dit in de herfst van zijn carrière nog altijd kan verwezenlijken. "Ik sta er nog altijd. Ik ben misschien niet meer een van de protagonisten, maar ik speel nog altijd een rol in de koersen." We wilden nog weten of hij nog echt die kick voelt voor de klassiekers. "Ja en neen. Ik ben te oud voor adrenaline", lacht hij.

Trentin moet revalideren na val


Onlangs was hij dus minder fortuinlijk. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij ten val, met een sleutelbeenbreuk als gevolg. Daardoor moet hij eerst revalideren. Geen Parijs-Roubaix dus voor hem. De laatste keer dat Trentin meedeed, was in 2023. Net als Wuyts was ook José De Cauwer onlangs vol lof voor Trentin. 

