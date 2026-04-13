José De Cauwer is vernietigend voor Alpecin-Premier Tech na flaters met materiaal in Parijs-Roubaix

In ruim drie minuten liep er heel veel mis bij Alpecin-Premier Tech in het Bos van Wallers. José De Cauwer is dan ook streng voor de ploeg van Mathieu van der Poel, die uiteindelijk op 14 seconden van winst strandde.

Na een lekke band van Mathieu van der Poel in het Bos van Wallers stopte Jasper Philipsen en gaf zijn fiets af aan zijn kopman. Philipsen reed echter met een prototype van nieuwe pedalen, Van der Poel gebruikte die niet.

Van der Poel kon niet rijden op fiets van Philipsen

De Nederlander kon niet inklikken op de fiets van Philipsen en moest terugwandelen naar zijn eigen fiets. José De Cauwer wist niet wat hij zag. "Ja, zoiets gebeurt bij de amateurs", zegt hij bij Sporza.

Dat het net Alpecin-Premier Tech overkomt, een ploeg die voor De Cauwer bekend staat als de koningen van het materiaal, vindt hij onbegrijpelijk. Vooral het verschil in materiaal tussen de twee kopmannen doet de wenkbrauwen fronsen.

De Cauwer streng voor Alpecin-Premier Tech

"Ik weet het niet en ik begrijp het niet. Als je dat al doet - wat op zich kan, hé - dan moet dat toch gebrieft en benadrukt worden? Het kan niet en toch is het gebeurd. Het zag er belachelijk uit", is De Cauwer hard.

Door het gestuntel met de fiets van Philipsen verloor Van der Poel bijzonder veel tijd in het Bos van Wallers. Na het Bos van Wallers had Van der Poel meer dan twee minuten achterstand, aan de streep was het verschil nog amper veertien seconden.



Van der Poel had dus zeker de benen om Parijs-Roubaix te winnen, maar liet de zege liggen in het Bos van Wallers. En dus zal Van der Poel nog eens moeten terugkeren om recordhouder te worden in Parijs-Roubaix.