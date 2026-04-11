Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

Voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar is het nu grotendeels van de ene koers naar de andere toeleven. Toch is er ergens ook wel het besef voor welke nalatenschap ze zorgen.

Er staat immers meer op het spel dan wie de volgende grote afspraak ook weer naar zich toehaalt. Uiteraard is dit voor hen als individu momenteel het belangrijkste. Met hun offensieve koerswijze en hun rivaliteit in het voorjaar zorgen Van der Poel en Pogacar ervoor dat verschillende generaties nog naar hen zullen kunnen opkijken.

Eurosport legde die stelling voor aan Van der Poel in een interview in aanloop naar Parijs-Roubaix. Van der Poel leek dan wel het belang van die nalatenschap te beseffen. "Ja, dat is wel heel fijn. Als je aan het koersen bent, denk je hier niet over na. Dan probeer je gewoon de koers te winnen", geeft Van der Poel aan. Dat houdt dus wel steek.

Van der Poel looft veelzijdigheid Pogacar

In elk geval krijgt zijn rivaliteit met Pogacar elk jaar weer een nieuw laagje. "Tadej heeft getoond dat hij een ongelooflijke tegenstander is. Hij doet het ook op elk mogelijk terrein. Tadej is een talent dat je maar eens om de zoveel generaties tegenkomt. Hij heeft me er al een paar keer flink van langs gegeven in de Ronde van Vlaanderen."

Niet prettig om met dat gegeven in het achterhoofd naar de Hel van het Noorden te trekken. "In Parijs-Roubaix is het natuurlijk wat moeilijker om een andere renner te lossen, omdat er geen echte klimmetjes zijn." Daar heeft Pogacar dan ook nog niet kunnen winnen, in tegenstelling tot zijn zeges in Sanremo (2026) en 'De Ronde' (2023, 2025 en 2026).

Duizelingwekkend palmares Van der Poel

Een heel ander verhaal is het bij Van der Poel. Naast het verschillende keren winnen van Milaan-Sanremo (2023, 2025) en de Ronde van Vlaanderen (2020, 2022, 2024), was Van der Poel ook al de beste in Roubaix in 2023, 2024 en 2025.

