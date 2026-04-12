Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

Tadej Pogacar kan straks voor de vijfde keer op rij een monument winnen. Dan moet hij in Parijs-Roubaix wel opnieuw Mathieu van der Poel kloppen, al ziet Pogacar ook nog andere kandidaten.

In Parijs-Roubaix heeft Tadej Pogacar een afspraak met de wielergeschiedenis. Hij kan de vierde renner ooit worden die vijf monument wint, maar hij kan vooral de allereerste worden die alle monumenten na elkaar wint.

Niet enkel Van der Poel als concurrent

Net als in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen eerder dit jaar zal Mathieu van der Poel opnieuw een van grootste tegenstanders worden van de wereldkampioen. Al ziet hij dat zelf toch ook anders.

"Het zal niet enkel tussen ons gaan. Er zijn veel jongens die kunnen winnen en het zal dus erg lastig worden. Maar ik voel me goed en ben enthousiast", zei de Sloveen tijdens de ploegenpresentatie.

Pogacar denkt niet meer aan valpartij van 2025

Vorig jaar werd Pogacar bij zijn debuut meteen tweede, maar op zo'n 38 kilometer van de streep ging hij onderuit in een bocht. Van der Poel versnelde en Pogacar kreeg het gat nooit meer helemaal dicht.

"Ik zag de bocht waar ik viel deze week terug op training, maar ik denk niet meer aan die val. Je valt best veel als wielrenner, dus moet je niet wakker liggen van een bocht", zei de Sloveen. Al neemt hij de ervaring wel mee.



"Veel ervaring heb ik nog altijd niet in deze koers. Ik heb hem nog altijd slechts een keer gereden. Ik hoop wel dat ik toen iets geleerd heb en dat ik nu opnieuw kan meestrijden voor de overwinning."