Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Een vingertje in de lucht voor Michael Goolaerts. Zijn overleden ploegmaat was het eerste waar Wout van Aert aan dacht toen hij over de streep kwam bij zijn zege in Parijs-Roubaix.

Winst in Parijs-Roubaix, het is waar Wout van Aert van droomde sinds hij in 2018 debuteerde in de Hel van het Noorden. "Dit is een levenswerk, dit betekent alles voor mij", zei Van Aert in het flashinterview.

"De eerste keer dat ik naar hier kwam, merkte ik meteen dat dit een wedstrijd voor mij was. Maar het was ook een verschrikkelijke dag omdat ik met Michael Goolaerts een ploegmaat verloor", verwees Van Aert naar zijn overleden ploegmaat.

"Sindsdien is het mijn doel om winnend over de streep te komen en mijn vinger in de lucht te kunnen steken. Deze zege is voor Michael. En al zeker voor zijn familie en mijn voormalige ploegmaats. Dat was toen een zware dag."

Pogacar maakte Van Aert het leven zuur

"Ik heb al veel pech gekend in deze koers, ook vandaag weer. Maar ik ben er altijd in blijven geloven. De beloning heb ik nu eindelijk gekregen en er is niets mooier dan de wereldkampioen te kloppen."

"Het was niet gemakkelijk om met hem tot aan die velodroom te geraken. Tadej deed zoveel aanvallen. Ik zat zo vaak in zijn wiel op de limiet. Hij heeft me echt een lastige dag bezorgd", besloot Van Aert nog.