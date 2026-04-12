Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

Florian Vermeersch speelde in de Ronde van Vlaanderen al een cruciale rol voor Tadej Pogacar. Helpt hij zijn kopman ook aan de zege in Parijs-Roubaix of mag hij zijn eigen kans gaan?

In 2021 werd Florian Vermeersch al eens tweede in Parijs-Roubaix, sindsdien kwam hij niet meer in de buurt van de overwinning. Vijf jaar later mag Vermeersch met zijn uitstekende vorm wel mikken op een podiumplaats.

Parijs-Roubaix winnen het doel van Pogacar

Al moet hij in de eerste plaats zijn kopman Tadej Pogacar aan de zege helpen in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen kan zijn vijfde monument op rij winnen, al speelt dat volgens Vermeersch niet echt binnen de ploeg.

"We willen gewoon de koers winnen. Of de winst in Sanremo het belang van Roubaix nog heeft doen toenemen? Dat zorgt misschien voor wat meer druk, maar gelukkig is die druk niet voor mij", stelt Vermeersch bij Sporza.

Vermeersch zet droom opzij voor Pogacar

Parijs-Roubaix blijft wel de droomkoers van Vermeersch, maar die droom moet hij even opzij zetten zolang Pogacar aan de start staat van Parijs-Roubaix. En daar heeft hij geen enkel probleem mee.



Een ereplaats, daar mag Vermeersch wel nog op hopen. In de Ronde van Vlaanderen werd hij ook nog zevende. "Als ik mijn werk heb gedaan en de benen nog heb, kan ik toch nog voor een goed resultaat rijden", besloot Vermeersch nog.