🎥 Van der Poel eerlijk over debacle met fiets van Philipsen en of hij nog geloofde in winst in Parijs-Roubaix

Geen vierde opeenvolgende zege voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. De Nederlander werd genekt door pech in het Bos van Wallers en kwam nooit meer helemaal vooraan in koers.

Alles verliep vlekkeloos voor Mathieu van der Poel, tot het Bos van Wallers. De Nederlander reed lek en Jasper Philipsen gaf hem zijn fiets. Die fiets had andere pedalen en Van der Poel geraakte niet ingeklikt.

Waarom kon Van der Poel niet op de fiets van Philipsen?

Was Van der Poel op de hoogte dat hij eigenlijk niet met de fiets van Philipsen kon rijden? "Dat wist ik. Het was natuurlijk nooit het plan dat ik zijn fiets zou nemen, maar ik denk dat hij zichzelf niet goed voelde, dus hij gaf me zijn fiets."

"Ik wilde zo snel mogelijk het Bos van Wallers uitrijden, maar dat was onmogelijk op zijn fiets." Van der Poel moest teruglopen naar zijn eigen fiets, waar Del Grosso was gestopt om de voorwielen te wisselen.

Van der Poel geloofde niet meer in zege in Parijs-Roubaix

"Maar toen reed ik weer lek en wist ik dat het voorbij was." Van der Poel had meer dan twee minuten achterstand, maar op zo'n 55 kilometer van de streep kwam hij plots tot op een halve minuut van de kop van de koers.

Was er dan toch nog geloof bij Van der Poel dat hij kon winnen? "Niet echt, eigenlijk. Ik had al zoveel krachten verspeeld om terug te komen bij de groep. Het is eigenlijk ongelofelijk dat ik nog dicht kwam bij het podium." Van der Poel werd uiteindelijk vierde.