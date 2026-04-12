Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Wint Wout van Aert voor het eerst Parijs-Roubaix? Tom Boonen gelooft alleszins in de kansen van Van Aert, die dit voorjaar uitstekend voor de dag komt. En ook dat had Boonen zien aankomen.

Tiende in de Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo, tweede in Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert rijdt een constant voorjaar, al ontbreekt een echte uitschieter nog.

Boonen ziet beste Van Aert in jaren

Tom Boonen is niet verrast dat Van Aert een uitstekend voorjaar aan het rijden is, zijn beste sinds 2023. "Hij was in mijn ogen zo’n beetje een ‘volger’ geworden. Nu is hij opnieuw fris en hongerig", zegt Boonen bij HLN.

Volgens Boonen ondergaat Van Aert veel minder dan de voorbije jaren de situatie. Hij durft zoals in Dwars door Vlaanderen aan te vallen en zijn eigen wil op te leggen. Al resulteerde dat toen niet in een zege.

Boonen gunt Van Aert zege in Parijs-Roubaix

En Van Aert kan dat volgens Boonen ook tegen Pogacar en Van der Poel in Parijs-Roubaix. "Ook hém zou ik het zondag echt, echt, echt van harte gunnen", zegt Boonen. Al moet Van Aert dus dan wel afrekenen met enkele toppers.

Kan Van Aert wel Pogacar en Van der Poel kloppen?

En dat zag analist Benji Naesen als een probleem voor Van Aert. Hij ziet niet waar Van Aert hen zou lossen op de kasseien en in de sprint heeft Van Aert de afgelopen tijd ook niet meer overtuigd dat hij hen nog kan kloppen.