Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Wint Wout van Aert voor het eerst Parijs-Roubaix? Tom Boonen gelooft alleszins in de kansen van Van Aert, die dit voorjaar uitstekend voor de dag komt. En ook dat had Boonen zien aankomen.

Tiende in de Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo, tweede in Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert rijdt een constant voorjaar, al ontbreekt een echte uitschieter nog. 

Boonen ziet beste Van Aert in jaren 

Tom Boonen is niet verrast dat Van Aert een uitstekend voorjaar aan het rijden is, zijn beste sinds 2023. "Hij was in mijn ogen zo’n beetje een ‘volger’ geworden. Nu is hij opnieuw fris en hongerig", zegt Boonen bij HLN

Volgens Boonen ondergaat Van Aert veel minder dan de voorbije jaren de situatie. Hij durft zoals in Dwars door Vlaanderen aan te vallen en zijn eigen wil op te leggen. Al resulteerde dat toen niet in een zege. 

Boonen gunt Van Aert zege in Parijs-Roubaix

En Van Aert kan dat volgens Boonen ook tegen Pogacar en Van der Poel in Parijs-Roubaix. "Ook hém zou ik het zondag echt, echt, echt van harte gunnen", zegt Boonen. Al moet Van Aert dus dan wel afrekenen met enkele toppers. 

Kan Van Aert wel Pogacar en Van der Poel kloppen?

En dat zag analist Benji Naesen als een probleem voor Van Aert. Hij ziet niet waar Van Aert hen zou lossen op de kasseien en in de sprint heeft Van Aert de afgelopen tijd ook niet meer overtuigd dat hij hen nog kan kloppen. 

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

16:50
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

16:30
🎥 Opnieuw geen zege in Parijs-Roubaix: Pogacar lovend over winnaar Van Aert

17:15
Parijs-Roubaix voor vrouwen moet stevig inbinden: koersdirecteur Gouvenou wijst twee oorzaken aan

16:00
Wout van Aert baalt enorm voor Parijs-Roubaix: "Jammer"

07:40
🎥 Wat een gestuntel! Van der Poel verliest twee minuten door pech in Bos van Wallers

15:00
🎥 De Cauwer begrijpt niets van UAE bij lekke band Pogacar én velt oordeel over concurrentie die profiteert

14:30
Slecht nieuws over Del Toro, met ook gevolgen voor wereldkampioen Pogacar?

14:00
Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

13:30
Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

13:00
Adrie van der Poel schept klaarheid over Pogacar én record in Parijs-Roubaix

12:00
"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

11:00
De Bondt met enorm voordeel in Roubaix, maar vreest ook probleem door Pogacar en UAE

10:00
Van Aert als dé grote motivator? Het F-woord wordt er zelfs bij gesleurd

19:00
"Dat wil ik gezien hebben": Lefevere ziet maar één mogelijk scenario in Parijs-Roubaix

09:00
Dromen van winst in Parijs-Roubaix? Vermeersch klaar en duidelijk over plan van UAE

08:30
Pogacar helder over duel met Van der Poel en zegt waar hij zeker niet wakker van lag

08:01
Bruyneel voorspelt: oud-ploegleider heeft waarschuwing voor zowel Van der Poel als Pogacar

07:00
Rivaliteit Van der Poel-Pogacar zorgt voor unieke nalatenschap: "Hij heeft me er al flink van langs gegeven"

21:30
Niels Albert leeft enorm mee met Wout van Aert: "Je moet maar eens proberen..."

11/04
Ronde-pechvogel reageert op gigantisch compliment van Michel Wuyts

20:30
Maakt dit hem onverslaanbaar? Van der Poel hanteert ongeziene Roubaix-techniek die niemand anders gebruikt

20:00
Van Aert wil niet weten van een herhaling van het trucje van Pogacar en Van der Poel

11/04
Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

18:07
Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

18:00
"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

11/04
Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

11/04
Parijs-Roubaix winnen onmogelijk? Analist ziet meerdere problemen voor Van Aert

11/04
Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

11/04
Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

11/04
Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

11/04
🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

11/04
"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

11/04
Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

11/04
Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

11/04
'Moet Evenepoel zenuwachtig worden? Drie topploegen strijden om Paul Seixas (19)'

11/04

