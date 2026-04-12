"Geloof dat niet": Bakelants blijft Van der Poel nog altijd in twijfel trekken

Mathieu van der Poel pakte na de E3 Saxo Classic uit met waanzinnige wattages. Volgens de Nederlander zijn die ook geanalyseerd en juist, maar Jan Bakelants blijft toch nog altijd kritisch.

Van der Poel trapte stevige wattages in E3

De thriller in de E3 Saxo Classic is nog al meer dan twee weken geleden, maar zindert wel nog altijd na. Mathieu van der Poel hield toen net stand tegen een groepje achtervolgers, maar won wel voor de derde keer op rij.

Van der Poel deelde nadien zijn gegevens, een gemiddelde van 446 watt over 90 minuten. Daar werden vragen bij gesteld, maar Van der Poel veegde die kritiek van tafel. "Ja, dat cijfer is geanalyseerd en het klopt."

Jan Bakelants heeft er echter nog altijd zijn twijfels bij. Hij denkt nog altijd dat de powermeter van Van der Poel niet juist gekalibreerd was. Want dat cijfer is volgens Bakelants gewoon bovennatuurlijk, een mens blijft nog altijd een mens.

Moet Van der Poel ook Luik en Lombardije rijden?

Moest het cijfer kloppen, dan zouden renners liefst 35% beter zijn geworden sinds Bakelants is gestopt. "Dat is nog maar vier jaar geleden. Dat soort wattages heb ik nooit gezien in mijn carrière", zegt Bakelants bij HLN.

"Als Mathieu dat echt kan trappen, zie ik geen reden waarom ook Luik-Bastenaken-Luik of de Ronde van Lombardije niet zouden kunnen." Met zijn 78 kg zou Van der Poel 5,72 watt per kilo lichaamsgewicht trappen voor anderhalf uur. "Persoonlijk geloof ik dat niet."