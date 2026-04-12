Evenepoel in Roubaix? Vanthourenhout duidelijk over plannen, Boonen velt oordeel over zijn kansen

Geen Remco Evenepoel aan de start van Parijs-Roubaix. Na zijn verrassende deelname aan de Ronde van Vlaanderen laat hij, dit jaar toch, de Hel van het Noorden links liggen.

Met zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen deed Remco Evenepoel het uitstekend bij zijn debuut. De olympische kampioen liet zelfs plots een opening voor een deelname aan Parijs-Roubaix.

Rijdt Evenepoel de komende jaren Parijs-Roubaix?

Al snel werd duidelijk dat die er niet zou komen. Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar voor de Amstel Gold Race van volgende week en Luik-Bastenaken-Luik over twee weken. In die laatste wedstrijd neemt hij het weer op tegen Pogacar.

Op het debuut van Evenepoel in Parijs-Roubaix is het dus nog minstens wachten tot 2027. Volgens zijn ploegleider Sven Vanthourenhout behoort dat het wel tot de mogelijkheden dat Evenepoel in Parijs-Roubaix zal starten.

"De goesting bij Remco is gegroeid tussen december en nu. Het zal blijken als we straks de evaluatie maken hoe groot z’n goesting richting volgend jaar blijft", zegt Vanthourenhout bij HLN. Tom Boonen ziet Evenepoel alvast als kanshebber in Roubaix.

Vooral omdat Parijs-Roubaix een snelle wedstrijd is, waar Evenepoel als wattagekoning die heel aerodynamisch is kan uitblinken. "Dat die wegen bezaaid liggen met kasseien? Ach. Kan hij aan", stelde Boonen nog.