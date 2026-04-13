Eén moment was allesbepalend: Van Aert verklapt zijn winnende tactiek tegen Pogacar

Tadej Pogacar probeerde op elke kasseistrook om Wout van Aert te lossen, maar dat lukte de wereldkampioen niet. Bij Van Aert kwam op Mons-en-Pévèle het besef dat hij moest rekenen op zijn sprint om te winnen.

Op 55 kilometer van de streep dreigde Mathieu van der Poel weer helemaal vooraan in de koers te komen. Wout van Aert wilde dat vermijden en viel aan net voor de kasseistrook van Auchy-lez-Orchies à Bersée.

Pogacar en Pedersen volgden, de Deen moest afhaken toen de wereldkampioen overnam. Van Aert beet zich vast in het wiel van Pogacar. Hij kraakte, maar barsten deed Van Aert niet. En dat gebeurde nog enkele keren.

Van Aert besliste om niet meer zelf aan te vallen

In de eerste bocht van Mons-en-Pévèle plaatste Pogacar een stevige versnelling. Het was opnieuw alle hens aan dek bij Van Aert, maar op dat moment klikte er iets in zijn hoofd. Hij was aan het strijden tegen de beste renner ter wereld.

"Ik besliste daar dat ik op de resterende kasseistroken geen kopbeurt meer zou doen om niet op een counter te lopen. Mijn enige taak was vanaf dan om te proberen het wiel van Tadej te houden", onthulde Van Aert bij HLN.

Pogacar probeerde, maar raakte niet van Van Aert af

Op Carrefour de l'Arbre probeerde Pogacar een laatste keer, maar door een misslag moest hij zijn aanval afbreken. De Sloveen besefte dat hij Van Aert niet meer zou kwijtraken en met hem naar de piste moest.



Van Aert had die sprint in zijn dromen al zo vaak gereden en wist perfect wat hij moest doen. De wereldkampioen had geen verhaal in de sprint, Van Aert pakte de zege waar hij al jaren naartoe had gewerkt.