Ondanks Pogacar en Van der Poel: Stuyven onthult zijn stoutste droom voor Parijs-Roubaix

Met een zevende plaats in Milaan-Sanremo en een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen deed Jasper Stuyven het al uitstekend in de monumenten dit jaar. In Parijs-Roubaix hoopt hij opnieuw op een uitschieter.

In 2017 werd Stuyven al eens vierde, in 2018 vijfde en in 2022 zevende. Op tien deelnames zette Stuyven vorig jaar zijn slechtste notering neer met een 95ste plaats. Dit jaar hoopt hij een pak beter te doen.

Nieuwe top tien voor Stuyven in een monument?

"Ik hoop gewoon een wedstrijd te kunnen rijden zoals vorige week, waarin ik alles heb gegeven en nadien geen spijt had. Hopelijk kan ik er zo het hoogst maximale resultaat uithalen en in Roubaix is dat moeilijk om daar een plek op te plakken", zei Stuyven vooraf bij Sporza.

Net als heel wat outsiders zal Stuyven dan wel Pogacar en Van der Poel moeten kloppen. "Het is mooi om in dit tijdperk te kunnen koersen, maar ook een uitdaging."

Stuyven droomt van zege in Parijs-Roubaix

En die uitdaging gaat Stuyven voluit aan. Hij hoopt opnieuw op een topresultaat, maar droomt er ook van om straks als eerste over de streep te komen in Roubaix. Daarvoor staat hij nog altijd aan de start.





"Ik start nog altijd met de droom om te winnen. Met mijn vorm moet koersen voor het podium zeker mogelijk zijn. Maar als ik niet zou dromen om te kunnen winnen, zou het heel moeilijk zijn om echt diep te kunnen gaan."